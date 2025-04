Magdeburg. - Sechs Spieltage vor dem Saisonende hat der 1. FC Magdeburg den 1. FC Kaiserslautern mit einem jederzeit verdienten 2:0 (2:0)-Heimsieg vom dritten Platz der zweiten Bundesliga verdrängt. Mann des Spiels in der ausverkauften Avnet Arena war ein überragender Baris Atik. Doch auch Alexander Ahl-Holmström und Tobias Müller, die für Daniel Heber und Abu-Bekir El-Zein neu in die Startelf gerutscht waren, boten eine überzeugende Leistung. So wie das gesamte Team in Blau-Weiß.

