Der 1. FC Magdeburg ist weiterhin fleißig im Trainingslager. Während Amara Condé an seiner Rückkehr ins Team arbeitet, war ein Akteur am Montag nicht zu sehen: Daniel Elfadli fehlte auf dem Platz.

Fieberbrunn - Amara Condé arbeitete am Montag im Training am Rande des Platzes mit Zacharias Flore zusammen. Unter Anleitung des Physiotherapeuten absolvierte der FCM-Kapitän mehrere Laufübungen und durfte auch mit dem Ball am Fuß trainieren. Davon überzeugte sich auch Otmar Schork.

Im Video: So verlief Tag 6 im FCM-Trainingslager in Fieberbrunn

Tag 6 im FCM-Trainingslager in Fieberbrunn. (Schnitt: Torsten Grundmann, Kamera: Patrick Nowak)

Der Sport-Geschäftsführer schaute sich die Einheit auf dem Platz an und machte einen gelassenen Eindruck. Von einem Akteur fehlte allerdings jede Spur: Daniel Elfadli. Er ist angeschlagen und legte deshalb eine Trainingspause ein. Der umworbene Akteur, den der FCM nicht abgeben möchte und deshalb das Angebot des Zweitliga-Konkurrenten Hamburger SV ablehnte, trainierte am Montag nicht auf dem Fußballplatz in Hochfilzen mit. Beim 8:1-Testspielsieg gegen AEK Zakakiou am Sonnabend spielte der 26-Jährige in der zweiten Halbzeit, als Blau-Weiß das komplette Team durchtauschte.

Seit sechs Tagen im Trainingslager: Die Fußballer des 1. FC Magdeburg um Vizekapitän Baris Atik (vorne links). Foto: Eroll Popova

Elfadli kam erst im vergangenen Sommer vom Regionalligisten VfR Aalen nach Magdeburg. In der Elbestadt reifte der 1,88-Meter-Mann nach einer starken Rückrunde zum Leistungsträger. Deshalb ist der HSV auf ihn aufmerksam geworden. Doch gerade, weil Elfadli wichtig für den FCM ist, will der Club ihn in Magdeburg halten.