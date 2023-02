Der 1. FC Magdeburg hat am Sonnabend bei Holstein Kiel 3:2 (1:1) gewonnen. Trotz weniger Chancen im Vergleich zum Gegner gelang der sechste Sieg in der 2. Bundesliga.

Kiel - Magdeburg lebt noch: nach zuvor vier sieglosen Partien in Liga zwei sicherten sich die Elbestädter einen 3:2-Erfolg in Kiel. Damit hat der Aufsteiger den letzten Tabellenplatz verlassen.

FCM-Cheftrainer Christian Titz veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum 1:1 gegen den Karlsruher SC auf vier Positionen. Cristiano Piccini (Zehenbruch), Andreas Müller (Fuß/Diagnose unklar), Luc Castaignos (Diagnose unklar) und Tatsuya Ito blieben draußen. Das Quartett wurde durch Maximilian Ullmann, Amara Condé, Kai Brünker und Baris Atik ersetzt. Die Blau-Weißen mussten sich in der Anfangsphase in der neuen Konstellation erstmal finden und sahen sich dem Kieler Druck ausgesetzt.

Deshalb hatten die Gastgeber auch den ersten Annäherungsversuch: Ein Zuspiel von links erreichte Hólmbert Aron Briem Fridjónsson, der im Strafraum aus kurzer Distanz drüber zielte (6). Kurz darauf rettete Silas Gnaka nach einem Kopfball von Simon Lorenz auf der Linie (7.). Von den Magdeburgern, bei denen Atik sich viel bewegte, kam in der Offensive allerdings nicht viel. Ganz anders der Gegner: Timo Becker schoss rechts am Pfosten vorbei (14.).

Kiel ist aktiver und geht in Führung

Kiel versuchte es weiter, war aber nicht gefährlich - bis zur 33. Minute: Fabian Reese versuchte es aus der Drehung mit einem Flachschuss, den FCM-Keeper Dominik Reimann entschärfte (33.). Eine Minute später jubelten die Kieler, die zu diesem Zeitpunkt in der Summe auch deutlich aktiver waren. Eine Ecke von rechts köpfte Fridjónsson in Richtung Fünfmeterraum, wo Hauke Finn Wahl völlig frei auftauchte und den Ball an Reimann zum 1:0 vorbeilenkte (34.).

Magdeburg war bis zu dieser Szene harmlos und ohne einen einzigen Abschluss geblieben. Der folgte dann durch Daniel Heber - sein Kopfball wurde von Reese vor der Linie bereinigt (37.). Plötzlich schien der FCM wach zu sein und näherte sich dem Ausgleich. Atis Freistoß kam gut, ging aber knapp links am Tor vorbei (41.).

Daniel Elfadli gleicht für den FCM aus

Und dann kam Elfadli, der in der Vorwoche zum 1:1 gegen den KSC in der Nachspielzeit sein Premierentor erzielte: der 25-Jährige bekam den Ball etwas glücklich nach einem geblockten Schuss von Brünker und hielt im Strafraum von halbrechts einfach mal drauf - 1:1 (45.). Mit diesem aus FCM-Sicht schmeichelhaften Ergebnis ging Blau-Weiß, das zur Halbzeit 56 Prozent Ballbesitz hatte und acht Zweikämpfe mehr als Kiel gewann, in die Kabinen.

Mit Wiederanpfiff wechselte Titz. Er brachte Jason Ceka für Ullmann, der recht unauffällig agierte. Präsent dagegen war in der Sturmspitze Brünker, der die Bälle festmachte und einen Angriff einleitete. Übere mehrere Stationen gelang das runde Leder zu El Hankouri, der verzog. Besser machte es dann die Norddeutschen: Heber verlängerte einen Einwurf unfreiwillig zu Becker, von dessen Oberschenkel der Ball zum gerade erst eingewechselten Jann-Fiete Arp kam. Der Offensivmann schob die Kugel aus gut drei Metern an Reimann vorbei - 2:1 für die Hausherren (54.).

Kiel zum 2:1 - Bockhorn bringt FCM ins Spiel zurück

Das Tor gab der Heimmannschaft von Trainer Marcel Rapp Auftrieb. Becker köpfte aus 15 Metern über den Kasten (57.), Philipp Sanders Distanzschuss ging knapp drüber (59.) und Reimann parierte Lonrenz' Kopfball (63.). Magdeburg kam hinten gar nicht mehr aus und musste sich etwas gegen die in diesem Spielabschnitt stark überlegenen Kieler einfallen lassen.

Titz versuchte es mit einem offensiven Wechsel: für Brünker kam Ito. Und der Japaner legte kurz darauf das 2:2 durch Herbert Bockhorn auf (70.). Der Dribbler fand Herbert Bockhorn, der mit links per Direktabnahme aus dem Hinterhalt ausglich. Und plötzlich ging etwas für den FCM: Atik bejubelte ein vermeintliches Tor - doch er stand im Abseits. In dieser Szene scheiterte Moritz-Broni Kwarteng zuvor am Pfosten, Bockhorn wurde geblockt und Ceka scheiterte an Holstein-Keeper Tim Stanislaw Schreiber.

Kwarteng erlöst den FCM mit dem Siegtreffer

Und dann passierte es doch: Kiel unterlief ein Fehler im Mittelfeld, Atik spielte in die Tiefe. Kwarteng brach durch und lupfte den Ball über Schreiber hinwegs zur 3:2-Führung ins Tor (86.). Magdeburg drehte somit die Partie trotz deutlich weniger Chancen und musste zum Schluss etwas zittern. Kiel drückte, kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Somit kam Magdeburg zum sechsten Sieg.