Magdeburg. - Am Karfreitag stand Otmar Schork wie so häufig am Rande des Trainingsplatzes hinter der Avnet Arena und schaute seinem kickenden Personal bei der täglichen Arbeit zu. So weit, so gewöhnlich. Doch an diesem Tag tat er dies nun auch offiziell mit einem Auftrag über die laufende Saison hinaus. Denn der Geschäftsführer Sport hat seinen Vertrag bei Blau-Weiß verlängert. Wie der Verein am Gründonnerstag bekannt gab, bleibt der 67-Jährige dem Club in der kommenden Spielzeit erhalten.

