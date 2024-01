Der erste Tag im Trainingscamp stand im Zeichen der Anreise. Am Freitag startet der 1. FC Magdeburg richtig durch. Und Coach Titz hat genaue Vorstellungen von Verbesserungen.

FCM: So lief der Anreisetag nach Side und das nimmt sich der Club vor

FCM-Zeugwart Heiko Horner weilt seit dem 2. Januar in der Türkei und bereitet vieles vor. Die Volksstimme hat ihm dabei einen Besuch abgestattet. .

Donnerstagmittag schritt eine große Menschentraube zur Kofferabgabe am Flughafen Berlin-Brandenburg. Bei dieser Gruppe handelte es sich um den Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Auf dem Weg zum Schalter erfüllten die Blau-Weißen den ein oder anderen Foto- oder Autogrammwunsch. Bis alle Club-Spieler ihr Gepäck loswurden, verging Zeit. Schließlich dauert es, so viele Reisende auf einmal abzufertigen. Den Flug nutzten einige Spieler, die verteilt in der Maschine Platz nahmen, dann für ein Nickerchen.