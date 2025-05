Magdeburg. - Der Jubel der SCM-Fans beim Heimspiel gegen den HSV Hamburg war groß. Zum einen gewann der SC Magdeburg deutlich. Zudem rundeten der erste Einsatz von Christian O'Sullivan in der Getec-Arena nach seiner Knie-Operation sowie dessen Vertragsverlängerung bis 2026 den Tag ab. Der Kapitän ist also wieder fit und geht in sein zehntes Jahr bei den Grün-Roten. Und bei denen liegt auch vorerst der Fokus des 33-Jährigen. Denn statt in dieser Woche für die norwegische Nationalmannschaft im Einsatz zu sein, bereitet er sich in Magdeburg auf den Saisonendspurt vor.

