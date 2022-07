Hochzeit und Flitterwochen-Panne: Beim FCM-Mittelfeldmotor hat's gemüllert

Viel los bei FCM-Mittelfeldstratege Andreas Müller: "Ja"-Wort, Hochzeit und eine fiese Flitterwochen-Panne. Zudem lief Müller als Vizekapitän auf. Jetzt will er voll durchstarten.

Magdeburg - Erst reckt FCM-Mittelfeldmotor Andreas Müller den Drittliga-Meisterpokal in den Magdeburger Himmel, dann hebt er seine Freundin buchstäblich in die Höhe: Kurz nach dem Saisonfinale hat er sich mit Freundin Hanna getraut.

Beim anschließenden Flitterwochen-Trip nach Tigaki auf der griechischen Trauminsel Kos, kam es zu einer unangenehmen Panne, berichtet die Bild-Zeitung.

Andreas Müller mit Ehefrau Hanna im Rotehornpark Magdeburg. Teamkollegen des Mittelfeldspielers grratulieren und freuen sich. Screenshot: instagram.com/andim_216

Müller zu Bild: „Wir sind von Stuttgart nach Hamburg geflogen, hatten dort eigentlich eineinhalb Stunden Umstiegszeit. Da der Flieger in Stuttgart aber zu spät gekommen war, blieben uns nur fünf Minuten."

In Griechenland angekommen sind Andreas und Hanna - jedoch ohne Gepäck. Müller: "Das Gepäck ist erst am Donnerstag gekommen, und wir sind am Samstag wieder zurückgeflogen."

Müller und Hanna in Zweisamkeit im Marientempel am Adolf-Mittag-See in Magdeburg. Screenshot: instagram.com/andim_216

Macht nichts, beide hätten "so oder so eine wunderschöne Flitterwoche gehabt", so Müller. Die Mini-Panne sei zum ausgiebigen Shoppen genutzt worden.

FCM: Andreas Müller will durchstarten

Kurz danach durfte Mittelfeldmotor-Müller gegen Erstligisten Union Berlin ran. Beim Testpiel unterlag der FCM zwar mit 1:4 vor heimischer Kulisse. Dafür durfte der 21-Jährige als Vizekapitän ran und spielte über die volle Länge.

„Das Spiel war gut, um reinzukommen und Körner zu sammeln. Ich hoffe, dass im nächsten Testspiel alle verletzungsfrei bleiben, alle genug Spielpraxis sammeln und wir dann bereit sind für die zweite Liga. Wir müssen wieder in den Rhythmus finden und dann einfach schauen, dass wir unser Spiel durchdrücken“, so Müller.