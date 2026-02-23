Eil
Sponsoring-Stopp von GeoFly Von Avnet bis Humanas: So reagieren die FCM-Sponsoren auf die Fankrawalle
Nach den Krawallen gegen Dynamo Dresden und dem jüngsten Eklat der Fanhilfe steht der 1. FC Magdeburg weiter in der Kritik. Ein erster Sponsor stellte die Zahlungen ein - was sagen die anderen und der FCM selbst?
Aktualisiert: 24.02.2026, 13:54
Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg gerät nach den Gewaltexzessen am 24. Januar im Heimspiel gegen Dynamo Dresden weiter unter Druck. Erste Sponsoren kritisieren den Verein für seinen Umgang mit den Vorfällen.