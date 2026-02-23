weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. Nach Krawallen von Fans: Erster FCM-Sponsor stoppt Zahlungen

Eil
Verdi ruft zum dreitägigen Streik bei Magdeburger Verkehrsbetrieben auf
Verdi ruft zum dreitägigen Streik bei Magdeburger Verkehrsbetrieben auf

Sponsoring-Stopp von GeoFly Von Avnet bis Humanas: So reagieren die FCM-Sponsoren auf die Fankrawalle

Nach den Krawallen gegen Dynamo Dresden und dem jüngsten Eklat der Fanhilfe steht der 1. FC Magdeburg weiter in der Kritik. Ein erster Sponsor stellte die Zahlungen ein - was sagen die anderen und der FCM selbst?

Von Matthias Fricke, Robert Gruhne und Tobias Buschendorf Aktualisiert: 24.02.2026, 13:54
Bei Krawallen am Rande des Ost-Derbys zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden wurden im Januar 77 Polizisten verletzt.
Bei Krawallen am Rande des Ost-Derbys zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden wurden im Januar 77 Polizisten verletzt. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg gerät nach den Gewaltexzessen am 24. Januar im Heimspiel gegen Dynamo Dresden weiter unter Druck. Erste Sponsoren kritisieren den Verein für seinen Umgang mit den Vorfällen.