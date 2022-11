FCM-Statistiken: Was Zahlen über die Leistungen des Clubs aussagen

Magdeburg - Der 17. Rang des 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga hat klare Gründe. Der FCM geht zu fahrlässig mit Chancen um, und mit Fehlern lädt er die Kontrahenten zum Torschießen ein. Beides ist hinlänglich bekannt. So schaut die Volksstimme nun auf Probleme, die sich anhand von Zahlen festmachen lassen. Und auch Hoffnungsschimmer sind Thema. Manches mag überraschen.

Lesen Sie auch: "FCM nicht das, was ich erwartet hatte" - Exklusiv-Interview mit TV-Kommentator Joachim Hebel

Auswärtsstärke:

Auf fremden Plätzen kommt der Club ordentlich zurecht. 10 seiner insgesamt 17 Zähler holte er auswärts. Mit der Punkteausbeute steht der FCM in der Auswärtstabelle auf Rang neun. Mit den Siegen beim Hamburger SV (3:2) und in Nürnberg (2:1) gelangen zwei Auswärtssiege in Folge. Bestätigt der FCM das Durchsetzungsvermögen in fremden Stadien, kann dies ein Schlüssel für den Klassenerhalt werden.

Heimschwäche:

Die Anhänger des Clubs sind wahrlich der zwölfte Mann. Trotzdem tut sich das Team von Trainer Christian Titz daheim sehr schwer. Nur sieben Zähler gelangen. Dies bedeutet Rang 18 in der Heimtabelle. Die höchste FCM-Pleite der Hinserie erlebten die Fans in der MDCC-Arena (0:4 gegen Hannover). Blau-Weiß muss sich dort steigern.

Distanztreffer:

Im Laufe der Hinrunde waren Stimmen zu vernehmen, die forderten, der FCM müsse mehr aus der zweiten Reihe schießen. Dabei ist die Torausbeute nicht schlecht: fünf seiner 20 Treffer erzielte Magdeburg mit Weitschüssen, wenn noch ein Feldspieler oder mehrere Akteure des Gegners im Weg standen. Dieser Wert kann den FCM ermutigen, in aussichtsreicher Lage noch öfter den Abschluss zu suchen.

Gegentore:

Defensiv hat die Titz-Elf drei große Schwächen, die auch der Konkurrenz bekannt sind. Zehn Gegentreffer fielen nach Standards (sechs Ecken, drei Elfer und ein Freistoß). Viermal ließ sich der FCM auskontern, woraufhin der Ball im Netz zappelte. Und dann sind da die Patzer: Fünf von ihnen führten zu Gegentoren.

Joker:

Titz kann vielversprechend wechseln: Von der Bank gebrachte Spieler des FCM erzielten vier Treffer und bereiteten zudem vier vor. Besonders stark: die Dribbler Tatsuya Ito (zwei Tore und eine Vorlage) und Jason Ceka (drei Assists). Unter anderem durch ihre Schnelligkeit können sie den müder werdenden Gegner vor Herausforderungen stellen.

Lesen Sie auch: FCM-Transfercheck: Lichtblicke, Spätzünder und mehrere Reservisten

Unterdurchschnittlich:

Der überzeugendste FCM-Akteur bislang war Offensivmann Moritz-Broni Kwarteng. Andere Spieler ragten nicht konstant heraus. Beides zeigen die Bewertungen des Fachmagazins „Kicker“, das ja die Spieler auf einer Notenskala von eins bis sechs beurteilt. Doch auch Kwarteng steht mit einem Schnitt von 3,23 im Ligavergleich nur auf Rang 64. In der Top 100 ist lediglich noch ein Club-Spieler: Torwart Dominik Reimann – mit 3,25 auf Platz 67.