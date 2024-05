Die Volksstimme liefert erste Stimmen nach der Partie in Kaiserslautern. Luca Schuler etwa bedauerte, den Fans nicht einen besseren Auftritt gezeigt zu haben.

Kaiserslautern - Bis dato lief es 1. FC Magdeburg in Duellen mit dem 1. FC Kaiserslautern oft rund, erst einmal mussten sich die Sachsen-Anhalter gegen die Roten Teufel in Ligaspielen geschlagen geben. Dass am Sonnabend vor 46.556 Zuschauern auf dem Betzenberg eine weitere Niederlage dazugekommen ist, betrübte die Blau-Weißen besonders deshalb, weil der Klassenerhalt nun noch nicht sicher ist. FCM-Angreifer Luca Schuler tat die 1:4-Pleite besonders für die Anhänger leid.