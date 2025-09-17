Dreimal in Folge durfte der junge Dariusz Stalmach zuletzt für den FCM auflaufen, gegen Bielefeld sogar von Beginn an. Bekommt Trainer Markus Fiedler das polnische Mittelfeld-Talent geformt?

Magdeburg - Drei Niederlagen am Stück, vier Pleiten aus den ersten fünf Zweitliga-Spielen, Tabellenplatz 17. Der 1. FC Magdeburg hat seinen Saisonstart in den Sand gesetzt. Die Stimmung rund um den Traditionsverein von der Elbe könnte wahrlich besser sein. Es sind angespannten Zeiten. In all dem Trübsal dennoch positive Geschichten zu finden, ist da schwierig, eine schreibt aktuell allerdings das polnische Mittelfeld-Talent Dariusz Stalmach.