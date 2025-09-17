weather wolkig
  4. Drei Einsätze in Folge: FCM-Talent Dariusz Stalmach mit Loblied auf Trainer Fiedler

Dreimal in Folge durfte der junge Dariusz Stalmach zuletzt für den FCM auflaufen, gegen Bielefeld sogar von Beginn an. Bekommt Trainer Markus Fiedler das polnische Mittelfeld-Talent geformt?

Von Tobias Buschendorf und Yannik Sammert 17.09.2025, 12:00
Dariusz Stalmach feierte in Bielefeld sein Startelf-Debüt.
Dariusz Stalmach feierte in Bielefeld sein Startelf-Debüt. Foto: Imago/Noah Wedel

Magdeburg - Drei Niederlagen am Stück, vier Pleiten aus den ersten fünf Zweitliga-Spielen, Tabellenplatz 17. Der 1. FC Magdeburg hat seinen Saisonstart in den Sand gesetzt. Die Stimmung rund um den Traditionsverein von der Elbe könnte wahrlich besser sein. Es sind angespannten Zeiten. In all dem Trübsal dennoch positive Geschichten zu finden, ist da schwierig, eine schreibt aktuell allerdings das polnische Mittelfeld-Talent Dariusz Stalmach.