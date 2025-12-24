Der Ex-Bundestrainer glaubt, dass das Team von Julian Nagelsmann im kommenden Sommer triumphieren kann. Dafür muss es aber einen „Marathon“ überstehen.

Berlin - Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann glaubt an die Titelchance für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026. „Da ist alles drin. Deutschland kommt mit in den Favoritenpool mit den anderen großen europäischen Nationen“, sagte der 61-Jährige bei Sky Sport News. Auch den amtierenden Weltmeister Argentinien und Rekordchampion Brasilien zählt Klinsmann zu den Titelanwärtern beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Klinsmann: XXL-WM wird ein Marathon

„Aber es ist alles möglich“, sagte der frühere Bundesligacoach des FC Bayern München. Mit Blick auf die Aufstockung auf 48 Teams ergänzte er: „Dieses Turnier wird eine riesige Herausforderung für alle teilnehmenden Mannschaften, das wird ein Marathon. Und warum nicht diesen Marathon durchziehen und bis zum Ende dabei sein und vielleicht die riesige Überraschung zustande zu bringen, Weltmeister zu werden?“

Klinsmann selbst wurde 1990 als Spieler Weltmeister. Als Trainer nahm er an zwei Endrunden teil: 2006 bei der Heim-WM in Deutschland als Bundestrainer und acht Jahre später in Brasilien mit den USA. Damals kürte sich sein Ex-Assistent Joachim Löw mit dem DFB-Team zum Weltmeister.