Trainingslager, Transfers, Rückrunde, Mannschaft: Es gibt viele Themen für Petrik Sander beim 1. FC Magdeburg. Über diese wird der Trainer am Donnerstag im Livetalk sprechen.

Petrik Sander, Trainer des 1. FC Magdeburg, ist am Donnerstag im Trainingslager-Hotel in Side als Gast beim Live-Talk von Volksstimme und Magdeburg Blau-Weiß.

Side/Magdeburg/DUR - Das Trainingslager des 1. FC Magdeburg im türkischen Side nähert sich seinem Ende. Am 10. Januar geht es für den blau-weißen Tross wieder zurück in die Heimat, schon am 16. Januar geht es dann in der 2. Bundesliga mit dem ersten Rückrundenspiel weiter.

Am Donnerstag (8. Januar) um 12 Uhr deutscher Zeit ist Petrik Sander im Livetalk von Volksstimme und Magdeburg Blau-Weiß zu Gast. Dann wird der Trainer des FCM mit Moderator Robert Rist über Mannschaft, Transfers, Abstiegskampf, Rückrunde und vieles mehr sprechen.

FCM-Livetalk mit Petrik Sander

Am 9. Januar absolviert der 1. FC Magdeburg in Side seine Generalprobe gegen den SSV Ulm 1846 (12 Uhr deutscher Zeit, live bei der Volksstimme). Eine Woche später geht es dann auswärts bei Eintracht Braunschweig wieder im Punkte in der 2. Bundesliga.