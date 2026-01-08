Trainingslager, Transfers, Rückrunde, Mannschaft: Es gibt viele Themen für Petrik Sander beim 1. FC Magdeburg. Über viele sprach der Trainer am Donnerstag im Livetalk.

Petrik Sander, Trainer des 1. FC Magdeburg, war am Donnerstag im Trainingslager-Hotel in Side zu Gast beim Live-Talk von Volksstimme und Magdeburg Blau-Weiß mit Robert Rist.

Side/Magdeburg/DUR - Das Trainingslager des 1. FC Magdeburg im türkischen Side nähert sich seinem Ende. Am 10. Januar geht es für den blau-weißen Tross wieder zurück in die Heimat, schon am 16. Januar geht es dann in der 2. Bundesliga mit dem ersten Rückrundenspiel weiter.

Am Donnerstag (8. Januar) war Petrik Sander im Livetalk von Volksstimme und Magdeburg Blau-Weiß zu Gast. Der FCM-Trainer beantwortete die Fragen von Moderator Robert Rist über Mannschaft, Transfers, Abstiegskampf, Rückrunde und seine Zukunft. Alle Antworten gibt es im Video.

FCM-Livetalk mit Petrik Sander

Am 9. Januar absolviert der 1. FC Magdeburg in Side seine Generalprobe gegen den SSV Ulm 1846 (12 Uhr deutscher Zeit, live bei der Volksstimme). Eine Woche später geht es dann auswärts bei Eintracht Braunschweig wieder im Punkte in der 2. Bundesliga.