Der 1. FC Magdeburg haderte häufig in der Hinrunde der 2. Bundesliga. Doch in der Rückserie hat sich das Stimmungsbild verändert. FCM-Trainer Christian Titz nennt den Grund dafür.

Magdeburg - „Wir haben einen Schritt in den letzten Monaten gemacht“, meinte Christian Titz in Bezug auf die jüngste Entwicklung des 1. FC Magdeburg. Der Trainer und seine Mannschaft haben sich anscheinend in der 2. Bundesliga gefangen. Deshalb ergänzte der 51-Jährige zufrieden: „Das sieht man auch.“