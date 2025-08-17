Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem haushohen Endstand von 0:6 (0:3) verließ die JSG Preussen Magdeburg an diesem Wochenende den Sportplatz Bodestraße Pl.1. Der SV Arminia Magdeburg II fuhr siegreich nach Hause.

Magdeburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Oliver Holländer hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz Bodestraße Pl.1 ganze sechs Bälle einstecken müssen. Die Partie endete 0:6 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tim Polten (Magdeburg) eine Rote Karte an die Gäste (19.). Das Team aus Magdeburg musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Pascal Krühne-Ploetz mit einem Strafstoß für Magdeburg traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Saman Ahmed (34.) erzielt wurde.

Minute 34: JSG Preussen Magdeburg liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Hardy Andrä im gegnerischen Tor. Krühne-Ploetz traf gleich mehrmals – in Minute 39 und 47 und Michalek in Minute 69. Spielstand 5:0 für den SV Arminia Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die JSG Preussen Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Michalek den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:6 festigte (75.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 77 handelte sich die JSG Preussen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Preussen Magdeburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: JSG Preussen Magdeburg – SV Arminia Magdeburg II

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Göricke (30. Ritter), Filluhn, Stodolka (23. Haloum), Tuchen, Klatt, Nolte, Kittler, Wolf, Kopke, Steer

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Truong (61. Mohammed), Kreuter (74. Ellebrecht), Schütz, Ahmed (54. Michalek), Krühne-Ploetz, Diener (61. Abou Rawash), Thürnagel, Chwoika, Berisha, Lang

Tore: 0:1 Pascal Krühne-Ploetz (30.), 0:2 Saman Ahmed (34.), 0:3 Pascal Krühne-Ploetz (39.), 0:4 Pascal Krühne-Ploetz (47.), 0:5 Daniel Michalek (69.), 0:6 Daniel Michalek (75.); Schiedsrichter: Tim Polten (Magdeburg); Zuschauer: 40