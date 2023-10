Beim 1. FC Magdeburg steht eine Entscheidung zum Probespieler van Wermeskerken aus. Im Training am Dienstag musste FCM-Stürmer Castagnois indes in den Kasten. Mehr dazu auch im Video.

Magdeburg - Luc Castaignos vom 1. FC Magdeburg hat sich am Dienstag in neuer Funktion probiert. So stand der 31-Jährige am Ende des mehr als zweistündigen Trainings im Tor. Dabei geht der Niederländer sonst auf Torejagd für den Zweitligisten.

In Abwesenheit von Julian Pollersbeck (weiter Hexenschuss) waren mit Dominik Reimann, Noah Kruth und Robert Kampa drei Keeper dabei – doch für ein Turnier mit vier parallel spielenden Teams brauchte es einen weiteren Schlussmann. Und tatsächlich agierte Castaignos gar nicht schlecht zwischen den Pfosten und schaltete sich auf dem Kleinfeld zudem gefährlich ein.

Seine Teamkollegen und sicher auch Probespieler Sai van Wermeskerken amüsierte es, ihn in dieser Rolle zu sehen. Van Wermeskerken trainierte erneut mit. Seit vergangenem Dienstag gastiert der vereinslose Außenverteidiger in der Elbestadt. Sein langer Aufenthalt deutet auf eine Verpflichtung hin. In jedem Fall ist der im niederländischen Maastricht geborene Japaner noch nicht durchgefallen. Auf Nachfrage der Volksstimme teilte der Club mit: Eine Entscheidung wird aller Wahrscheinlichkeit im Laufe dieser Woche fallen.

Jean Hugonet nicht dabei

Der 29-jährige Außenbahnspieler wirkt mittlerweile gut integriert. Im Training tauschte er sich etwa mit Alexander Nollenberger aus. Mit Landsmann Tatsuya Ito passte sich der ehemalige U-23-Nationalspieler Japans in einer Pause den Ball zu. Zudem fiel van Wermeskerken in dem Training, bei dem Belal Halbouni laut FCM wegen Belastungssteuerung fehlte, am Dienstag mit großem Engagement auf. Er scheint sich richtig für einen Vertrag empfehlen zu wollen. Offensiv agierte der zweikampfstarke Abwehrspieler weiter recht unauffällig.

Nicht mit auf dem Platz stand Jean Hugonet (Adduktorenproblemen). Noch am Vortag hatte der Franzose kurz mittrainiert. Dass der Defensivakteur nun erneut aussetzte, deutet nicht auf ein baldiges Comeback hin. Am Freitag bei Hannover 96 (18.30 Uhr/Sky) wird der Neuzugang Trainer Christian Titz wohl erneut fehlen.

FCM-Trainer Titz schimpft über Abwehrverhalten

Jener Titz regte sich am Dienstag derweil in einer Situation ganz schön auf. Nachdem zuvor ordentlich Zug im Training drin, haderte der Coach bei einer Übung mit dem Verteidigungswillen. Der Fußballlehrer zählte sehr deutlich Jason Ceka und Xavier Amaechi an: „Letzte Ansage, wenn ihr keinen Bock habt, zu verteidigen, ist das Training vorbei.“

All das beobachtete auch ein für die Trainingskiebitze noch unbekannter Mann, der Titz und Co. bei ihrer Arbeit unterstützte. Es stellte sich die Frage: Gehört er neu zum Trainerteam? Nein, klärte der Verein auf. Stattdessen handelte es sich um einen Hospitanten. Bei dieser Personalie bestand also schnell Klarheit – ganz im Gegensatz zur Lage bei van Wermeskerken.