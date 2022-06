FCM-Trainingslager: Einmaliger Blick hinter die Kulissen

Die Spieler des 1. FC Magdeburg im Trainingslager in Wesendorf.

Wesendorf - Die Männer vom FCM sind wieder zu Hause, eine Woche verbrachten Atik, Reimann und Co. im Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf. Am Ende gab es einige neue Verletzte und drei gewonnene Testspiele. Und dazu viel Blut, Schweiß und ausgelassene Stimmung. Wie hier in Bildern von Volksstimme-Fotograf Eroll Popova festgehalten.