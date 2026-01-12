Der Wunsch des 1. FC Magdeburg, endlich entspannt zu trainieren, hat sich zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt. Dennoch könnten es die Spieler in diesen Wochen besser haben als die von Eintracht Braunschweig.

Magdeburg - Nach dem Kummer der Vorjahre hatten sie beim 1. FC Magdeburg auf bessere Trainingsbedingungen ab diesem Winter gehofft. Dafür hätte das Grün auf dem so ersehnten und Ende November eingeweihten Trainingsplatz mit Rasenheizung gut anwachsen müssen. Doch das ist nicht geschehen. Und deshalb können die Blau-Weißen diesen Platz derzeit nicht nutzen – ebenso wenig wie jenen ohne Rasenheizung aufgrund des Winterwetters.