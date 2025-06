Der Dauerkartenverkauf beim 1. FC Magdeburg geht in die heiße Phase. Am Sonntag endet der Wandlungs-Zeitraum, in der kommenden Woche starten der Mitglieder- und der freie Verkauf.

Magdeburg. - Am Ende war es in der vergangenen Saison verdammt knapp. Lediglich 50 Dauerkarten-Verkäufe haben gefehlt, dann hätte der 1. FC Magdeburg die Marke von 15.000 geknackt und damit eine denkwürdige Hürde übersprungen. Dennoch war die Nachfrage nach Stammplätzen beim Zweitligisten im Vorjahr so hoch wie nie. Und auch zur neuen Spielzeit sehen die Zahlen schon wieder gut aus.

Endpsurt im Dauerkartenverkauf beginnt

In den kommenden Tagen hofft der Club aber nochmal auf einen starken Endspurt im Rennen um die Saison-Tickets. Die Angebote des Vereins können sich trotz moderater Preiserhöhungen schließlich wieder sehen lassen - erst Recht im bundesweiten Vergleich.

Die erste Schallmauer hat der 1. FC Magdeburg unter der Woche bereits eingerissen. 10.000 Dauerkarten sind schon wieder über die digitalen und analogen Ladentische gegangen. Eine starke Basis, von der so mancher Zweitligist nur träumen kann. Zumal aktuell noch die so genannte Wandlungsphase läuft, in der die Dauerkarten der abgelaufenen Saison für die neue Serie verlängert werden können.

Diese Phase, von der die bisherigen Stammkunden profitieren, endet am Sonntag. Am kommenden Dienstag, den 24. Juni, startet dann der Mitgliederverkauf, ehe ab Donnerstag, den 26. Juni, der freie Verkauf beginnt. Das Ziel des FCM ist wieder eine Verkaufszahl von bis zu 15.000, in deren Rahmen das Dauerkarten-Repertoire dann auch erschöpft wäre.

Zahlreiche Vorteile für DK-Besitzer

Wer sich also auch in der neuen Saison seinen Stammplatz in der Avnet Arena sichern möchte, muss sich ranhalten. Zumal die Dauerkarte neben dem festen Platz in allen 17 Heimspielen auch zahlreiche weitere Vorteile für den Club-Fan bietet. Monetär bringt sie eine Preisersparnis von drei Spielen. Zudem beinhaltet das gute Stück, das in diesem Jahr in einem besonderen Design anlässlich des 60-jährigen FCM-Geburtstags daherkommt, auch ein Vorkaufsrecht für mögliche DFB-Pokal-Heimspiele und weitere Highlight-Partien.

Sollte eine Clubfan an einem Spieltag nicht vor Ort sein können, ist es als Dauerkarteninhaber möglich, die vereinseigene Ticket-Plattform, das Clubsale, zu nutzen. Wer seine Saisonkarte über Paypal bezahlen möchte, kann dies sogar mit einem Ratenmodell tun.

Preise bleiben familienfreundlich

Als besonderes Bonbon des Vereins nimmt jeder Dauerkartenbesitzer an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es die Teilnahme am Media Day der Profis, an dem ein Blick hinter die Kulisse möglich ist und man sich als Fan mit auf einem Mannschaftsfoto ablichten lassen darf.

Ein großes Anliegen des FCM ist es, auch weiterhin ein breites Angebot für Familien und Kinder zu schaffen. So ist es möglich, eine Familien-Dauerkarte zu erwerben. Zudem bewegen sich auch die Kinder- und Jugendtickets nach wie vor in einem erschwinglichen Bereich.

Allgemein erstreckt sich die Preisspanne der Dauerkarte 2025/26 für Vollzahler in einem Bereich von 240 Euro bis 574 Euro. Eine Sitzplatz-Dauerkarte auf der Südtribüne gibt es weiterhin für unter 300 Euro.

Entwicklung geht stetig nach oben

In den vergangenen beiden Zweitliga-Jahren ging die Entwicklung der Zuschauerzahlen in der Avnet Arena stetig bergauf. Mit einem Schnitt von 25.269 Zuschauern und acht komplett ausverkauften Heimspielen stellte der Club in der abgelaufenen Saison einen neuen Rekord auf.

Da der 1. FC Köln und der HSV die Liga verlassen haben, wird es schwierig, diesen Schnitt zu halten. Doch neue Gegner wie Dresden, Bielefeld oder Bochum haben ebenfalls ihren Reiz. Sich seinen Platz also frühzeitig über eine Dauerkarte zu sichern, wäre für jeden FCM-Fan empfehlenswert. Vielleicht reicht es am Ende ja tatsächlich für die magische 15.000.

Erwerben kann man die Dauerkarte des Clubs entweder im Online-Ticketshop, über die Ticket-Hotline (01806-99 11 60 ) oder in den Fanshops am Breiten Weg und am Heinz-Krügel-Platz.