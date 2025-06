Im April 2024 wird Lennard Kämna im Training von einem Auto angefahren. Der Weg zurück gestaltet sich schwierig. Nun kommt der frühere Junioren-Weltmeister immer besser in Form.

Massimo Paolone/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Kommt immer besser in Schwung: Lennard Kämna.

Santa Maria in Calanca - Mehr als ein Jahr nach seinem schweren Trainingssturz kommt der frühere Tour-de-France-Etappensieger Lennard Kämna immer besser in Schwung. Der 28-Jährige fuhr auf der Königsetappe der Tour de Suisse auf den achten Platz und belegt damit in der Gesamtwertung weiter den fünften Rang.

Kämna hatte auf dem fünften Teilstück im Ziel 1:46 Minuten Rückstand auf den britischen Tagessieger Oscar Onley. Neuer Träger des Gelben Trikots ist der Franzose Kevin Vauquelin, der bei der Kletterpartie über vier schwere Berge als Vierter das Ziel erreichte. Kämna, der inzwischen für das Lidl-Trek-Team fährt, weist einen Rückstand von 1:44 Minuten auf Vauquelin auf.

Comeback im März dieses Jahres

Kämna war im April 2024 im Training auf Teneriffa von einem Auto angefahren worden und hatte sich Verletzungen an Oberkörper und Lunge zugezogen. Erst im März dieses Jahres stieg der frühere Junioren-Weltmeister bei der Katalonien-Rundfahrt wieder ins Renngeschehen ein. Die erste Top-Ten-Platzierung gelang Kämna, der bereits Etappen bei der Tour, dem Giro und der Vuelta gewann, erst nun bei der Schweiz-Rundfahrt.

Die Tour de Suisse endet am Sonntag mit dem Einzelzeitfahren von Beckenried nach Stockhütte. Am Freitag geht es auf der sechsten Etappe nach Neuhausen am Rheinfall zunächst über zwei Berge der zweiten Kategorie, ehe das Terrain anschließend flacher wird.