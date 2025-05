In Nürnberg kamen die Elversberger nach dem Rückstand klasse zurück.

Magdeburg - Am Sonnabend ging der Blick des einen oder anderen FCM-Fans auch nach Saudi-Arabien. Denn der ehemalige Magdeburger Tatsuya Ito bestritt dort gegen Al-Ahli das Finale der asiatischen Champions League. Mit 0:2 (0:2) musste sich japanische Verein Kawasaki Frontale um Ito geschlagen geben. Vor allem interessierte die Anhänger des 1. FC Magdeburg aber natürlich am Wochenende, wie sich die anderen Teams im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga schlagen. Die Volksstimme verschafft einen Überblick zur Lage an der Tabellenspitze.