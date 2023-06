Jonah Fabisch (am Ball) hat in der vergangenen Saison 35 Regionalliga-Partien für den HSV II bestritten.

Magdeburg - Jonah Fabisch hat in den vergangenen Jahren nicht nur beim HSV gespielt, sondern den Verein auch gelebt. Davon ist in Anbetracht seiner Vita jedenfalls auszugehen. Die erste Saison, die im Online-Portal „transfermarkt.de“ für ihn bei den Hamburgern dokumentiert wurde, ist die Serie 2016/17. Damals wechselte Fabisch von der Jugend des HSV in die U 16 des HSV. Doch nun wird es Zeit für den 21-Jährigen, die Hosenfarbe zu wechseln.

Denn mit seinem Wechsel zum 1. FC Magdeburg - und damit von Zweitligist zu Zweiligist - endet für den zentralen Mittelfeldspieler die Ära bei den Rothosen. Ab der neuen Saison trägt der Linksfuß ausschließlich Blau und Weiß. Und natürlich versprechen sich die FCM-Verantwortlichen viel von ihrem jungen Neuzugang: „Er ist technisch versiert und auf den Mittelfeldpositionen variabel einsetzbar“, erklärte Sportchef Otmar Schork. Und er ist Nationalspieler Simbabwes, dem Heimatland seiner Mutter.

Fabisch kommt allerdings nicht aus der Zweitliga-Mannschaft des HSV, er wechselt aus der U 21 nach Magdeburg und zu Trainer Christian Titz. 35 Partien hat der in Nairobi (Kenia) geborene Fabisch in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft der Hamburger absolviert, elf Tore hat er dabei erzielt. Nun stellt sich der Mann für die Kreativzone einer neuen Herausforderung beim FCM. „Auch Jonah passt in unser Raster, jungen und talentierten Spielern die Möglichkeit zu geben, den nächsten Karriereschritt mit uns aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga zu gehen“, betonte Schork.