Achtes Spiel in Serie ohne Sieg, vierte Niederlage in Folge: So hatte sich der 1. FC Magdeburg nach dem 1:2 (1:0) gegen Hansa Rostock den Gang in die kommende Länderspielpause sicher nicht vorgestellt.

So fiel das 2:1 für Rostock: FCM-Torwart Dominik Reimann kam nicht entscheidend dran und der Ball landete nach einer Ecke in der 86. Minute im Tor.

Magdeburg - Bevor die Pressekonferenz nach der 1:2 (1:0)-Niederlage des 1. FC Magdeburg gegen Hansa Rostock beginnen konnte, mussten die Gäste in ihrer Kabine die Musik leiser drehen. Sie feierten am Sonntag den späten Dreier in der 2. Bundesliga lautstark in den Innenräumen der MDCC-Arena zu Udo Jürgens’ Klassiker „Griechischer Wein“. Zu feiern hatten die Magdeburger dagegen gar nichts. Denn sie gehen mit einem selbstverschuldeten Dämpfer sowie der vierten Liga-Pleite am Stück in die Länderspielpause.