FCM: Warum der Sieg in Kiel verdient und so wichtig war

Am Sonnabend wollen die Spieler des 1. FC Magdeburg wieder in der 2. Bundesliga punkten.

Kiel - FCM-Coach Christian Titz hat einen Glücksbringer – einen ehemaligen Wegbegleiter aus seiner Zeit beim Hamburger SV. Dieser schaute sich am Mittwoch den spektakulären Erfolg des 1. FC Magdeburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Holstein Kiel im Stadion an und wohnte auch den Zweitliga-Siegen des Clubs in der Rückrunde der Vorsaison und im August bei. Diesen besonderen Hattrick in Kiel nahm Titz augenzwinkernd zum Anlass, sich bei diesem Bekannten – einem Journalisten im Übrigen – für den positiven Einfluss zu bedanken.