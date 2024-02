Mohammed El Hankouri visiert den Kasten an und erzielt das vorentscheidende 5:4 im Hinspiel gegen Hertha BSC.

Magdeburg - An diesen einen Moment am 2. September des Vorjahres erinnert sich Mohammed El Hankouri liebend gerne zurück. Es lief die 68. Minute des Zweitliga-Spiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC. Beim Stand von 4:4 fasste sich El Hankouri ein Herz und schlenzte die Kugel traumhaft ins rechte Eck. So ebnete der FCM-Akteur den Weg zum furiosen 6:4-Heimsieg gegen die Berliner. „So ein Spiel habe ich noch nicht gehabt“, verdeutlichte Magdeburgs Leon Bell Bell nach dieser unfassbaren Partie.