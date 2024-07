Magdeburg - Der frisch verpflichtete Livan Burcu schaute sich das 1:1 (1:1) des 1. FC Magdeburg im Test gegen den VfL Bochum am Sonnabend auf der Tribüne an. Denn natürlich wollte sich der vom Bundesligisten Union Berlin ausgeliehene Offensivakteur direkt mal einen Eindruck von seinem neuen Team machen. In dieser Woche steigt der 19-Jährige ins FCM-Training ein. Eine Folge des Transfers am Sonnabend ist die Frage, wie der Zweitligist seinen Kader im Angriff plant.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.