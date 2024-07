Magdeburg - Der Zweitligist 1. FC Magdeburg bleibt in der Vorbereitung ungeschlagen. Am Sonnabend trennte sich der Club in der heimischen Avnet-Arena 1:1 (1:1) vom Bundesliga-Vertreter VfL Bochum. 5.554 Fans verfolgten die Begegnung, die der Höhepunkt der Saisoneröffnungsfeier am Sonnabend war, live vor Ort. Aufgrund des hochsommerlichen Wetters gab es in jeder Halbzeit eine Trinkpause. Trotz der Hitze bekamen die Zuschauer aber zumindest lange eine sehr kurzweilige Begegnung zu sehen. Die Blau-Weißen überzeugten vor allem offensiv, sie erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten.

Ebenfalls interessant: Analyse der aktuellen Kadersituation der Blau-Weißen

Direkt von Beginn an entwickelte sich ein ereignisreiches Geschehen. Auch der FCM kam gefällig nach vorne. Doch dann erzielten die Gäste schon früh die Führung: Nach einem Ballverlust vollendete Moritz Broschinski in der 8. Minute. Auch danach leisteten sich die Sachsen-Anhalter einfache Fehler im Aufbau. Doch anderseits kreierten sie unverändert Chancen. Und eine davon führte in der 30. Minute zum Ausgleich: Nach einer Vorlage von Baris Atik netzte Mittelstürmer Martijn Kaars mit einem Flachschuss. Es blieb bis zur Pause kurzweilig, Atik traf Latte (34.) und Pfosten (43.).

Lesen Sie auch: Club-Angreifer Kuhinja hofft auf mehr Einsätze

Zum zweiten Durchgang nahm FCM-Coach Christian Titz keine Veränderung vor. Die Nordrhein-Westfalen, bei denen der Ex-Magdeburger Moritz-Broni Kwarteng verletzt fehlte, wechselten im Feld komplett durch. Und die Bochumer Akteure nach der Pause agierten stärker als die zuvor. Insgesamt plätscherte die Paarung aber nun etwas vor sich hin. In der 67. Minute betraten die ersten Club-Einwechselspieler das Feld. In der Schlussphase kamen beide Teams wieder mehr zu Chancen, doch ein Treffer gelang eben auch dem in der Vorbereitung weiter ungeschlagenen FCM nicht mehr.

„LIVAN BRINGT SEHR VIEL QUALITÄT MIT“

Offensivspieler Livan Burcu war bei der Partie noch nicht im Kader. Rund drei Stunden vor der Begegnung gegen Bochum gaben die Elbestädter bekannt, den 19-Jährigen vom Union Berlin auszuleihen. Die Köpenicker hatten den auf mehreren Positionen einsetzbaren Akteur wiederum erst an diesem Sonnabend von Drittligist SV Sandhausen geholt. „Livan bringt sehr viel Qualität mit, hat hohes spielerisches Potenzial und wird unsere Offensive beleben“, kommentierte FCM-Sportchef Otmar Schork die Verpflichtung des türkischen U-21-Nationalspielers.