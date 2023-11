Vor der Partie beim Hamburger SV sehnt sich der 1. FC Magdeburg weiter nach einem Sieg in der Liga. Der Pokalerfolg in Kiel soll der Beginn einer Serie von guten Auftritten und Ergebnissen sein.

FCM: Was die Blau-Weißen vor dem Duell beim HSV zuversichtlich stimmt

Angreifer Xavier Amaechi (weißes Trikot) hofft, nun besser beim 1. FC Magdeburg Fuß zu fassen. Und natürlich würde er sich auch gerne an diesem Sonnabend in Hamburg beweisen.

Hamburg - Vielleicht treibt FCM-Außenstürmer Xavier Amaechi (22) vor dem Zweitliga-Spiel beim Hamburger SV an diesem Sonnabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) ein Gedanke besonders an. Nämlich: „Wie genial wäre es, bei meinem Ex-Verein zu treffen.“ Vor drei Tagen in Kiel gelang dem Neuzugang sein Premieren-Tor bei seinem erst dritten Einsatz für den 1. FC Magdeburg. „Xavier hat mit Geschwindigkeit, Stärke im Eins-gegen-Eins und einem guten Schuss enormes Potenzial“, lobt Trainer Christian Titz.