Auch den offensiven Unterschiedsspieler des Clubs begeisterte der Erfolg gegen St. Pauli. Doch gleichwohl nahm er seine Mannschaft in die Pflicht.

FCM: Was Vize-Kapitän Atik von seinem Team fordert

Am Montag trainierten Baris Atik und seine Kollegen individuell.

Magdeburg - Baris Atik wollte am Sonnabend zwei Dinge loswerden. So brachte der stellvertretende Kapitän des 1. FC Magdeburg zum einen seine Freude über den 1:0-Sieg gegen Zweitliga-Primus St. Pauli zum Ausdruck. Doch auf der anderen Seite wählte der 29-Jährige ernstere Worte: „Im Endeffekt gibt es nur drei Punkte und keine sechs oder neun. Das ist die Leistung, die wir gegen jeden Gegner an den Tag legen wollen.“