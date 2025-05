's-Hertogenbosch - Losglück für die deutschen Handballerinnen: Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch hat für die Vorrunde bei der Heim-WM leichte Aufgaben erhalten. Die DHB-Auswahl bekommt es in der Gruppe C mit Serbien, Island und Uruguay zu tun. Das ergab die Auslosung in 's-Hertogenbosch. Deutschland richtet die Endrunde mit 32 Nationen vom 26. November bis 14. Dezember gemeinsam mit den Niederlanden aus.

„Das ist eine interessante Gruppenkonstellation mit einem südamerikanischen Team, den von der EURO bekannten Isländerinnen und den individuell starken Serbinnen“, kommentierte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes das WM-Los und gab sofort die Marschroute vor: „Wichtig ist, dass wir für uns mit drei Siegen für die Hauptrunde qualifizieren, um gute Voraussetzungen für den weiteren Turnierverlauf zu haben.“

Keine Hochkaräter auf dem Weg ins Viertelfinale

Das DHB-Team trägt seine Gruppenspiele in Stuttgart aus. Die jeweils ersten drei Mannschaften aus den acht Vorrundengruppen erreichen die Hauptrunde. Im Falle des erwarteten Weiterkommens geht es für Deutschland in Dortmund gegen das Top-Trio aus der Gruppe D, in der Montenegro, Spanien, Färöer und Paraguay spielen, weiter.

Die jeweils zwei besten Teams der vier Hauptrunden-Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale, das die deutsche Mannschaft ebenfalls in Dortmund austragen würde. Die Finalrunde mit den Halbfinals und den Medaillenspielen steigt in Rotterdam.