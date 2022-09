FCM: Welche Kritik der Club akzeptiert und welche Äußerungen ganz und gar nicht

Stürmer Luca Schuler (links) wurde im Internet wegen seiner vergebenen Chancen am Sonnabend angefeindet. Bei Schulers bester Einschussmöglichkeit in der 17. Minute verhinderte Hansas Lukas Scherff (rechts) das 1:0 für den FCM noch gerade so.

Magdeburg - In gewissen Phasen einer Saison heizt sich die Stimmung im Internet besonders auf. Das muss nun auch der 1. FC Magdeburg zur Kenntnis nehmen. Nach dem 1:3 bei Hansa Rostock zeigt sich: Die Lage im Fanlager ist derzeit empfindlich angespannt. Ob der sechsten Niederlage im neunten Spiel in der 2. Bundesliga mischten sich Ernüchterung, Unverständnis, Wut und Abstiegsangst im Internet. Bereits am Sonntag teilte der FCM ebenfalls über die sozialen Medien mit: „Eine klare Ansage an alle Personen, die hier unsere Spieler, Vereins-Verantwortliche oder andere Fans beleidigen – für Euch ist beim 1. FC Magdeburg kein Platz. Wir stehen für Offenheit und Toleranz! Und da gibt es keine zwei Meinungen!“