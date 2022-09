FCM: Wie der letzte Transfertag aus Sicht der Magdeburger verlief

Magdeburg - In der Woche vor dem Ende des Transferfensters hatte das Personenkarussell ordentlich an Fahrt aufgenommen. Akteure wurden verabschiedet und neue Spieler vorgestellt – auch bei Vereinen der 2. Bundesliga. In Magdeburg ist es allerdings sehr ruhig geblieben. Bis auf die Vertragsauflösung des perspektivlosen Stürmers Luka Sliskovic am Mittwoch war bei Blau-Weiß nichts mehr geschehen.