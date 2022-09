FCM: Wie sich die Partie in Paderborn nach dem Platzverweis entwickelte

Paderborn - Die Schlüsselszene des Spiels ereignete sich in der 40. Minute: Innenverteidiger Jamie Lawrence kassierte nach einem Foul an dem Paderborner und Ex-Magdeburger Sirlord Conteh die Gelb-Rote Karte (40.) – zum zweiten Mal in dieser Saison. Und es war völlig unnötig, als bereits verwarnter Akteur so in den Zweikampf zu gehen. In Unterzahl haben die Blau-Weißen letztlich die Partie beim Tabellenführer der zweiten Liga mit 0:1 (0:0) verloren. Lawrence stand nach dem Abpfiff zum Gespräch nicht zur Verfügung. Das wollte der FCM dem 19-Jährigen diesmal ersparen.