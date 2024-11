FCM will zurück zum Jubel: Was Ulm stark macht – und welche Erkenntnisse das Abschlusstraining brachte

Marcus Mathisen (vorne links), Philipp Hercher und Co. wollen den ersten Heimsieg im Unterhaus seit neun Monaten feiern.

Magdeburg - Enorme Nervosität vor dem nächsten Heimspiel? Verkrampfung, weil schon eine gefühlte Ewigkeit kein Heimerfolg mehr in der 2. Bundesliga gelang? Nein, davon war beim Abschlusstraining des 1. FC Magdeburg vor der Begegnung gegen den SSV Ulm an diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky) nichts zu sehen. Die Spieler scherzten miteinander und hatten sowohl beim Klassiker „Schweinchen in der Mitte“ als auch beim Slalom-Parcours sichtlich viel Spaß.