FCM: Worauf Julian Rieckmann nach seinem Debüt in Kaiserslautern nun hofft

Diesen Moment hatte er herbeigesehnt: In Kaiserslautern stand Julian Rieckmann vom 1. FC Magdeburg zum ersten Mal in seiner Karriere in der zweiten Liga auf dem Feld. Und sogleich in Startformation.

Der Startelfeinsatz in der Pfalz soll für Julian Rieckmann erst der Anfang sein: Auch an diesem Sonnabend in Ostwestfalen würde er gerne beginnen.

Magdeburg - Von Tag zu Tag wuchs bei Julian Rieckmann der Optimismus, auf dem Betzenberg starten zu dürfen. Mitte der Woche stand der Mittelfeldmann im Trainingsspiel in der potenziell ersten Elf. In dieser blieb er bis zum Ende der Trainingswoche. Der Sechser wertete das als erfreuliches Zeichen. Und die Hoffnung stieg weiter. Denn auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Begegnung erhielt er Lob von Trainer Christian Titz: „,Jule’ trainiert immer gut. ,Jule’ hat natürlich die Qualität, dass er in der Luft noch mal ein anderes Element reinbringt und dass er im Spielaufbau eine gute Ruhe hat.“ Am Tag des Zweitligaduells zwischen Kaiserslautern und Magdeburg (4:4) erfuhr Rieckmann es dann in der Besprechung: Er darf tatsächlich beginnen.