FCM: Zauberfuß Ömer Beyaz setzt Duftmarke im Training - Eric Boakye zeigt sich

Magdeburg - Ömer Beyaz erlebte vor der Trainingseinheit am Mittwochvormittag einen wahrhaften Arbeitsalltag eines Profi-Fußballers. Erst schlüpfte der 18-Jährige in seine neue blau-weiße Arbeitskleidung und warf gemeinsam mit Christian Titz einen neugierigen Blick in die MDCC-Arena, die Spielstätte des 1. FC Magdeburg. Der Zweitligist gab in der Früh die einjährige Leihe des Offensivspielers, der in der Zentrale oder auf den Außenpositionen spielen kann, bekannt. Nach einem gemeinsamen Foto an der Seite von Titz ging es für Beyaz, der beim FCM die Rückennummer 15 erhält, auf den Trainingsplatz. Dort legte das türkische Talent dann voller Tatendrang los.