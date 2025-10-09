Beim Regionalliga-Spiel des 1. FC Magdeburg II gegen die Reserve von Hertha BSC wird Felix Vogler aller Wahrscheinlichkeit nach für die Elbestädter beginnen. Wie fast immer.

Felix Vogler prägt die U 23 des FCM wie kaum ein anderer Akteur

Ist wie in den Vorjahren eine wichtige Stammkraft beim 1. FC Magdeburg: Felix Vogler.

Magdeburg - Felix Vogler gelang ein bemerkenswerter Aufstieg. Bis 2023 spielte er noch in der Verbandsliga, ab da bis 2025 eine Etage drüber. Seit dieser Saison ist er ein Regionalliga-Akteur. Der gebürtige Leipziger ging den Weg des FCM II in den drei vergangenen Jahren nämlich als einer von wenigen Spielern komplett mit. In der Zeit sei er „schon sehr heimisch“ beim 1. FC Magdeburg und in der Elbestadt geworden, so der Youngster. Deshalb und, „weil die Bedingungen hier top sind“, musste er vor seiner Vertragsverlängerung im Sommer nicht lange überlegen.