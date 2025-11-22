Der 1. FC Magdeburg hat das Kellerduell bei Fortuna Düsseldorf mit 1:2 (0:1) verloren. Der Auftritt des FCM war gut, der Ertrag aber wie gewohnt weit unter dem Möglichen.

Düsseldorf - Der 1. FC Magdeburg muss im Abstiegskampf der 2. Liga weiter abreißen lassen. Am Sonnabend unterlag die Mannschaft der Trainer Petrik Sander und Pascal Ibold trotz eines guten Auftritts mit 1:2 (0:1) bei Fortuna Düsseldorf. Die Entscheidung fiel in letzter Sekunde.

Zunächst fügte sich die Partie nahtlos ins Bild der vergangenen Monate. Der FCM hatte die volle Kontrolle und mit Rayan Ghrieb auch die erste Großchance der Partie, vergab diese aber wieder einmal kläglich (15.).

Fehlerkette des FCM wird bestraft

Gegner Düsseldorf, der selbst aus einer tiefen Krise kam, investierte wenig und setzte auf reinen Umschaltfußball. Wartete einfach nur auf die Fehler der Elbestädter - und die kamen.

Emmanuel Ihoya hätte die Hausherren in der 21. Minute in Führung bringen müssen, schoss aber aus Nahdistanz drüber. Der FCM wurde zweimal über Nollenberger gefährlich (24., 26.), war in diesen Szenen aber nicht zwingend genug.

Kurze Zeit später erlaubte sich der Club dann eine fatale Fehlerkette. Ghrieb attackierte eine Halbfeldflanke von links zu zaghaft, am langen Pfosten ließen Nollenberger und Tobias Müller ihre Gegenspieler einfach laufen, Cedric Itten bedankte sich und netzte zum 1:0-Pausenstand für die Fortuna ein (37.).

FCM mit Powerplay nach der Pause

Mental machte der unnötige Rückstand mit der Sander-Elf erstaunlich wenig. Im Gegenteil: Im zweiten Abschnitt spielte nur noch der FCM, zog phasenweise ein richtiges Powerplay auf.

Tore aber wollten trotz großer Chancen von Philipp Hercher (50.), Falko Michel (60.), Ghrieb (60.), Nollenberger (71.) und Mateusz Zukowski (87.) zunächst nicht fallen. Für die Fortuna vertändelte Christian Rasmussen den einzigen Hochkaräter zur möglichen Vorentscheidung kläglich (68.).

In der 88. Minute war es dann der 23. Magdeburger Torschuss, der zum Erfolg führte. Und der war nicht mal einer. Hercher flankte von rechts, Christopher Lenz fälschte ab - 1:1.

Entscheidung für Fortuna: Itten antwortet auf Hercher

Blau-Weiß, in dieser Phase hoch überlegen, drückte auf den Siegtreffer. Doch dieser fiel völlig überraschend für die Düsseldorfer. Nach einer Flanke von rechts gewann Itten das Kopfballduell gegen Marcus Mathisen und platzierte das Leder perfekt in den Kasten (90.+5).

Während die erschreckend schwache Fortuna über drei mehr als glückliche Punkte jubeln konnte, herrschte beim FCM Fassungslosigkeit.