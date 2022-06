Für den FCM geht's in Wesendorf ins Detail

Der 1. FC Magdeburg ist am Sonntagvormittag in Wesendorf eingetroffen und startet ins Trainingslager.

Mit Sack und Pack in die Mission Saisonvorbereitung 2. Liga: Linksverteidiger Leon Bell Bell (l.) hatte wie seine Mitspieler viel zu schleppen, bevor die Hotelzimmer in Wesendorf bezogen wurden. Dort bleibt der 1. FC Magdeburg bis zum Sonnabend.

Wesendorf - Eine Handvoll Personen schlich gestern mit neugierigen Blicken und leisen Schritten um die Hotelanlage herum. Sie alle trugen Trikots des 1. FC Magdeburg, sie alle waren ihrem Verein nachgereist – bis nach Wesendorf. In der niedersächsischen 5500-Seelen-Gemeinde bereitet sich die Mannschaft von Trainer Christian Titz in den nächsten Tagen auf die anstehende Saison in der 2. Bundesliga vor.