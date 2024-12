Erleichterung nach dem Befreiungsschlag: Warum sein Treffer in Münster für den Magdeburger Außenstürmer Baris Atik psychologisch extrem wichtig ist.

Baris Atiks Freude über den ersten Treffer in dieser Serie war riesig.

Magdeburg - Baris Atik sprang nach seinem ersten Saisontor am Sonnabend ekstatisch in die Luft und lief zu den Gästefans in Münster. Doch es gab nach der Premieren-Torbeteiligung beim siebten Saisoneinsatz auch eine weitaus unscheinbarere Jubelgeste. Weniger emotional war sie nicht.