Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg verliert in Braunschweig

Braunschweig - Die Aufstiegseuphorie des 1. FC Magdeburg bekam am Freitagabend einen kurzzeitigen Dämpfer. Bei Eintracht Braunschweig verlor der noch Fußball-Drittligist mit 1:2 (0:0).

Nach der Aufstiegsparty nahm FCM-Christian Titz zwei Veränderungen in seiner Startelf vor. Für den verletzten Baris Atik begann Tatsuya Ito links offensiv. Zudem kehrte Andreas Müller nach seiner Gelbsperre für Julian Rieckmann ins defensiven Mittelfeld zurück.

Die Gastgeber starteten angriffslustig und suchten den Weg nach vorne. Neben mehreren Eckstößen, die nichts einbrachten, passierte vor dem Magdeburger Tor nicht viel. Auf der anderen Seite brauchte der FCM etwas, um ins Spiel zu kommen – hatte dennoch die erste Aktion durch Jason Ceka. Sein Schuss zentral von der Strafraumkante ging drüber (13.). „Die ersten zehn Minuten sind wir nicht gut im Spiel“, monierte auch FCM-Trainer Christian Titz bei Magenta.

Nachdem die Anfangsminuten den Braunschweigern gehörten, wurden die Blau-Weißen in der Folge stärker. Erneut sorgte Ceka für Unruhe am Elfmeterpunkt. Der Rechtsaußen zog ab, Robin Krauße blockte jedoch rechtzeitig ab (23.).

In der Folge wartete die Eintracht auf Fehler der Gäste, die sich dem ersten Tor näherten. Raphael Obermair setzte auf rechts zum Dribbling an, zog in die Mitte und zielte mit links auf die lange Ecke. Dort zeichnete sich der Ex-Magdeburger Jasmin Fejzic aus und parierte den Ball, den Ito aufnahm aber zu harmlos abschloss (31.). Vor der Pause bestrafte sich der FCM dann fast selbst. Andreas Müller verursachte nach einem Foulspiel an Bryan Henning einen Strafstoß. Die Chance zur Braunschweiger Führung lag quasi auf dem Elfmeterpunkt, doch Dominik Reimann ahnte gegen Lion Lauberbach die richtige Ecke (40.). Fünf Minuten später hielt Reimann erneut das 0:0 fest, als er Kraußes Schuss zur Ecke abwehrte (45.). Torlos ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel war Reimann wieder gefordert und lenkte Sebastian Multhaups Schuss zur Ecke (48.), aus der Braunschweigs Führung resultierte. Jannis Nikolaou gewann das Kopfballduell gegen Alexander Bittroff und markierte das 1:0 (49.). Der FCM suchte die schnelle Antwort durch Ito, der sich Feijzic geschlagen geben musste (52.). Danach wurde es turbulent. Reimann war gegen Multhaup zur Stelle (55.), musste wenig später das zweite Gegentor hinnehmen. Nach einem Abschlag tauchte Lauberbach vor dem FCM-Keeper auf und erhöhte auf 2:0 (59.). Titz: „Wir verteidigen zweimal nicht gut.“ Ceka verkürzte umgehend am zweiten Pfosten und grätschte den Ball zum 1:2 über die Linie (61.).

Zwei Minuten später muss Hennig eigentlich das 3:1 machen, schloss aber überhastet ab (63..) Titz reagierte und brachte auf Magdeburger Brünker für Ito, was sich fast ausgezahlt hätte. Brünker traf energisch zum 2:2, blieb dann wie Luca Schuler und Fejzic liegen.auszahlen sollte. Der Joker traf energisch zum 2:2 (71.). Anschließend blieben Fejzic, Brünker und Schuler liegen, was für eine Unterbrechung sorgte. Nach mehrminütiger Behandlung nahm Schiedsrichter Daniel Siebert den zunächst anerkannten Treffer zurück. In der Schlussphase probierte der FCM alles und drängte auf den Ausgleich, verlor aber 1:2. „Wir schießen zwei reguläre Tore“, haderte Titz auch mit einem nicht gegebenen Tor von Schuler im ersten Abschnitt, und ärgerte sich über die sechste Saisonniederlage: „Auch wenn wir durch sind, wollen wir unsere Spiele gewinnen.“