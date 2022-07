FCM offenbar vor Leihe von Stuttgart-Talent - Wer ist Ömer Beyaz?

Noch ist das Transferfenster offen, der 1. FC Magdeburg könnte zuschlagen. Nun steht womöglich die Leihe eines Top-Talents beim FCM an. Außerdem sei der Club an einem weiteren Rechtsaußen interessiert.

Die Gerüchteküche brodelt munter vor sich her in Liga Zwei und beim 1. FC Magdeburg. Orakelte das Internet noch, ob Ex-HSV-Star Lasogga zu Blau-Weiß wechselt, wird nun der nächste Name ins Rennen bei den Ottostädtern gebracht: Ömer Beyaz.

Wie die Bild-Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten am Montagabend vermeldeten, könnte ein 18-Jähriger künftig für den FCM wirbeln. Ömer Beyaz steht aktuell beim Erstligisten VfB Stuttgart unter Vertrag – und das bis 2025. Er soll in der 2. Bundesliga Spielpraxis bekommen. Womöglich beim FCM?

Eine Leihe an die Elbe stehe laut Bild unmittelbar bevor. Eine Kaufoption soll es demnach aber nicht geben. Zu wertvoll sei Beyaz für die Schwaben.

FCM: Ömer Beyaz

Der in Istanbul geborene Beyaz fühlt sich vor allem im offensiven Mittelfeld wohl – eine Position, auf der sich Probespieler in der jüngeren Vergangenheit und unter den Augen von Chefcoach Christian Titz ausprobieren durften.

Der 1,71 Meter große Linksfuß hat laut Transfermarkt.de bereits einen stattlichen Marktwert von einer Million Euro. Auf insgesamt vier Spiele im Trikot des VfB Stuttgart kommt der Türke in der Bundesliga (keine Tore, keine Vorlage). 14 Einsätze absolvierte Beyaz im Verein Fenerbahce Istanbul in der türkischen U19 Süper Lig und fünf bei den Profis.

Beachtenswert sind vor allem seine Einsätze in den U-Teams der türkischen Nationalmannschaft: ganze 48 Mal durfte Beyaz sich das Trikot überziehen, schoss dabei 15 Tore.

Ob der Türke die FCM-Offensive noch bereichern könne, wo sich ein Ito, Atik, Ceka oder Kwarteng gerade erst richtig warm spielen, steht in den Sternen.

FCM: Marsoni Sambu im Gespräch?

Der FCM könnte womöglich auch an Rechtsaußen Marsoni Sambu vom belgischen Erstligisten RFC Seraing interessiert sein. Foto: Imago

Außerdem sei der FCM laut dem belgischen Nachrichtenportal walfoot.be an Marsoni Sambu interessiert. Der 26-jährige Belgier spielt vor allem auf Rechtsaußen, könnte also als Backup von Mohammed El Hankouri einspringen, der zuletzt zwei Mal aufgestellt wurde.

Der stämmige, 185 Meter große Flügelspieler Sambu absolvierte 168 Spiele in Belgien, erzielte dabei 11 Tore und drei Vorlagen. Sein aktueller Arbeitgeber ist der belgische Erstligist RFC Seraing.