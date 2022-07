Knipser gesucht: Könnte das der neue FCM-Stürmer werden?

Magdeburg - In fast 200 Spiele in der Ersten und Zweiten Bundesliga knipste er gute 61 Mal und legte dabei 16 Buden auf - mit links, mit rechts, mit dem Kopf. Er spielte in mehreren Top-Vereinen und in drei verschiedenen Ländern. Und er ist zu haben.

Pierre-Michel Lasogga bald neue Sturmspitze beim FCM?

Ex-HSV-Spieler Pierre-Michel Lasogga. Foto: Imago

Kai Brünker und Luca Schuler sind die etatmäßigen Stürmer beim FCM – und immer noch verletzt. Brünker könnte schon bald wieder auf dem Platz stehen, Schuler fällt aber wohl noch einige Monate aus.

Der 30-jährige Pierre-Michel Lasogga könnte die klaffende Lücke im Sturmzentrum des Clubs füllen. Der bullige Stürmer brächte Erfahrung aus den obersten deutschen Fußballligen mit, spielte in England bei Leeds United und ließ Fans vom Hamburger SV und Hertha BSC Berlin mit seinen Toren Jubeln.

Zuletzt verdiente er seine Brötchen bei Al-Khor SC im Wüstenstaat Katar. Und ist jetzt ohne Vertrag.

Mit 1,89 Meter Körpergröße und seiner robusten Statur, könnte Lasogga also ideal in das Blau-Weiße Sturmzentrum passen. Einer, der die Bälle festmachen und Flanken verarbeiten kann. Dazu kennt er sich sehr gut in der Zweiten Liga aus (59 Spiele, 14 Scorer).

Vorzüge, die zum FCM passen könnten – und gebraucht werden, sagt auch FCM-Legende Christian Beck in seiner Kolumne (erscheint diese Woche Donnerstag exklusiv im Newsletter).

FCM und Lasogga: Das spricht gegen eine Verpflichtung

Allerdings hieß es von Chefcoach Christian Titz, man sei eigentlich „nicht aktiv auf der Suche“. Erst vor wenigen Tagen spielten zwei potenzielle Angreifer beim FCM zu Probe, beides erfahrene und robuste Fußballer. Der Club entschied sich gegen sie.

Außerdem wird Pierre-Michel Lasogga sicherlich nicht billig. Zwar muss für ihn keine Ablöse gezahlt werden, da er vereinslos ist. Hätte man ihn jedoch nach Magdeburg gelockt, würde er wegen seiner Erfahrung (zurecht) das Portemonnaie weiter aufmachen, als vergleichbare Spieler.

Auch fraglich: wie fit ist Lasogga? Die Quatar Stars League ist eben keine Zweite Bundesliga. In Deutschland spielte er zuletzt vor drei Jahren auf Top-Niveau, beim HSV.