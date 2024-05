Sorgten in einer magischen Nacht in Rotterdam für den größten Erfolg in der Geschichte des 1. FC Magdeburg: Jürgen Sparwasser (l.) und Keeper Ulrich Schulze.

Magdeburg - Als die Magdeburger am 19. September 1973 in Rotterdam beim 0:0 gegen Breda zum vierten Mal im Europapokal der Pokalsieger an den Start gingen, ahnten sie nicht, dass sie gut acht Monate später erneut im Rotterdamer „Kuip“ auf den favorisierten AC Mailand treffen würden. Und zwar im Finale. FCM-Trainer Heinz Krügel hatte bereits im Herbst 1973 geäußert: „Meine Herren, schauen Sie sich dieses Stadion genau an, hier wollen wir zum Finale wieder her.“ Und der Trainerfuchs sollte Recht behalten.