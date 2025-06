Bukarest - Den deutschen U19-Junioren droht nach einem wilden Spiel gegen England das Aus nach der Gruppenphase bei der Europameisterschafts-Endrunde in Rumänien. Trotz einer 5:1-Führung reichte es für den DFB-Nachwuchs mit einigen U17-Weltmeistern nur zu einem 5:5 (4:1). Damit bleibt es nach dem 0:3 gegen die Niederlande vor dem letzten Spiel gegen Norwegen bei einem Punkt. Die Engländer haben nun zwei Punkte, Norwegen ebenfalls einen Zähler, die zweimal siegreichen Niederländer sind schon Gruppensieger.

Noah Darvich (7. Minute), Said El Mala (31.), ein Eigentor von Zach Abbott (42.) und Leopold Wurm (44.) sorgten bei einem Gegentor von Josh King (35.) für das scheinbar komfortable 4:1 zur Pause. El Mala (48.) erhöhte direkt danach sogar, doch binnen elf Minuten kassierte das deutsche Team um Paris Brunner dann vier Gegentreffer. So wurde es nach Angaben der Europäischen Fußball-Union UEFA sogar das torreichste Spiel bei einer U19-EM.

Auch die deutsche U21 trifft am Mittwoch bei der EM in der Slowakei auf England. Nach zwei Siegen in den ersten beiden Vorrundenspielen steht der Einzug in das Viertelfinale aber schon fest.