Eil
Pikantes Spiel in Hannover FCM-Coach Fiedler möchte Vorgänger Titz überraschen
Der 1. FC Magdeburg trifft mit Hannover 96 nicht nur auf ein Schwergewicht der 2. Liga, sondern auch auf Ex-Coach Titz. Die Vorbereitung auf dieses Spiel ist für alle Seiten speziell.
Aktualisiert: 22.08.2025, 12:24
Magdeburg/Hannover - Persönlich kennen sie sich nicht, gegeneinander gespielt haben sie auch noch nie, und doch ist ihr Duell das Thema des 3. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga: Christian Titz trifft mit Hannover 96 auf Markus Fiedler und den 1. FC Magdeburg.