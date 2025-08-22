weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. 1. FC Magdeburg
    4. >

  4. FCM-Coach Fiedler möchte Vorgänger Titz und Hannover 96 überraschen

Eil
„Versuchte Tötung“: Polizei sucht Ehemann nach Angriff auf Frau in Löderburg
„Versuchte Tötung“: Polizei sucht Ehemann nach Angriff auf Frau in Löderburg

Pikantes Spiel in Hannover FCM-Coach Fiedler möchte Vorgänger Titz überraschen

Der 1. FC Magdeburg trifft mit Hannover 96 nicht nur auf ein Schwergewicht der 2. Liga, sondern auch auf Ex-Coach Titz. Die Vorbereitung auf dieses Spiel ist für alle Seiten speziell.

Von Tobias Haack Aktualisiert: 22.08.2025, 12:24
FCM-Trainer Markus Fiedler möchte sich für die Aufgabe bei Hannover 96 etwas Spezielles überlegen.
FCM-Trainer Markus Fiedler möchte sich für die Aufgabe bei Hannover 96 etwas Spezielles überlegen. (Foto: Picture Alliance)

Magdeburg/Hannover - Persönlich kennen sie sich nicht, gegeneinander gespielt haben sie auch noch nie, und doch ist ihr Duell das Thema des 3. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga: Christian Titz trifft mit Hannover 96 auf Markus Fiedler und den 1. FC Magdeburg.