Kaara avanciert in Elversberg zum Matchwinner des 1. FC Magdeburg und machte damit auch den Zeugwart glücklich: Heiko Horner genießt den 5:2-Sieg an seinem Geburtstag besonders.

Spiesen-Elversberg - Zunächst hatten die FCM-Fans am Sonntag schon während des Spiels die Stahltribüne der SV Elversberg zum Beben gebracht. Nach der Zweitliga-Partie schmetterten sie dann „Happy Birthday to you“. Die Spieler stimmten in den Chor mit ein und klatschten fröhlich mit. Und nicht nur ob des soeben errungenen Erfolges. Das gemeinsame Ständchen galt Heiko Horner, der an diesem Tag der großen Aufholjagd auf dem Rasen seinen 58. Geburtstag feierte. Für den Zeugwart, der für seine blau-weiße Passion bekannt ist, war der 5:2-Sieg und der Sprung auf Platz zwei nach 0:2-Halbzeitrückstand das perfekte Geburtstagsgeschenk. „Wenn es Heikos Geburtstag ist, und wir können siegen, dann ist es das Mindeste, was wir für ihn tun können“, sagte Martijn Kaars: „Ich denke, Heiko ist sehr glücklich.“