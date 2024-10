Magdeburg - Matthias Tischer sprang, dirigierte und parierte am Donnerstag. Der Torwarttrainer des 1. FC Magdeburg stand im Kasten, als es bei der Einheit zeitweise drei Keeper brauchte. So vertrat der 38-jährige Ex-Profi Stammkraft Dominik Reimann. Der Kapitän fehlte aus privaten Gründen, steht aber am Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern (13.30 Uhr/Sky) zur Verfügung. Für Ersatz Tischer fand Trainer Christian Titz süffisant positive Worte: „Er hat mir gut gefallen in der Spieleröffnung. Ich glaube, so stark ist er noch nie gewesen.“

