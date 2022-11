FCM gegen Bielefeld mit ausgeglichener Bilanz - Die Historie der Arminen

Bielefeld - Kontrastprogramm für unseren 1.FC Magdeburg an den letzten beiden Hinrunden-Spieltagen. Während es am Donnerstag in der heimischen MDCC-Arena gegen Spitzenreiter Darmstadt ging, tritt die Titz-Elf am Sonntag beim Schlusslicht Bielefeld an.

Bundesligaabsteiger Arminia Bielefeld droht aktuell der Absturz in die 3. Liga. Der „Deutsche Sportclub“ (DSC) Arminia Bielefeld gilt im allgemeinen als die Fahrstuhlmannschaft des deutschen Fußballs. Achtmal stiegen die Ostwestfalen in die 1. Bundesliga auf.

Die Historie von Arminia Bielefeld

Insgesamt 17 Jahre spielte der DSC Arminia in der höchsten Liga. 1970 stiegen die Arminen erstmals in das deutsche Oberhaus auf, gerieten zum Saisonende aber mit in den Strudel des Bundesligaskandals und mussten ein Jahr später zwangsabsteigen.

1978 kehrten Sie für eine Saison in die Bundesliga zurück, spielten dann von 1980/1981 bis 1984/85 fünf Saisons am Stück im Oberhaus. Bekannte Spieler dieser erfolgreichen Ära waren Wolfgang Kneipe, Ewald Lienen und Frank Pagelsdorf.

Ende der 1980er Jahre folgte der tiefe Absturz in die Oberliga Westfalen. Erst 1996 folgte für zwei Jahre die Rückkehr in die Bundesliga, dann gab es eine ständige Pendelei zwischen 1. und 2. Bundesliga, bis 2004 der siebte Aufstieg gelang und die Arminen fünf Jahre in Folge erstklassig spielten.

Letztmalig gelang 2020 die Rückkehr ins, doch nach zwei Jahren mussten Aerminia wieder runter, kämpft jetzt in der 2. Bundesliga ums sportliche Überleben.

DSC Arminia: Die Legenden

Stefan Kuntz, Ronald Maul und Patrick Owomoyela wurden in den 1990er Jahren Nationalspieler. Auch die späteren Auswahlspieler Arne Friedrich, Thomas Helmer, Uli Stein, Jörg Böhme oder Heiko Westermann trugen einst den DSC-Dress, wie auch der Weiße Brasilianer“ Ansgar Brinkmann oder Torjäger Bruno Labbadia.

Absoluter Torjäger des Vereins ist Fabian Klos (140 Treffern), der dem Verein von 2011 bis heute angehört.

Bislang kreuzten sich die Wege des DSC und unseres Clubs nur in der Zweitliga-Saison 2018/19. In Magdeburg gab es ein torloses Remis. Das Rückspiel am 17. Februar 2019 gewannen die Elbestädter vor 19.500 Zuschauern in der Schüco-Arena durch Tore von Perthel, Lohkemper und Türpitz bei einem Gegentor von Klos mit 3:1.